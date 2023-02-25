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AGF、コーヒーを冷やして飲むトレンドとマイボトルに商機

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ECで販売されるマイボトル用スティック「ブレンディ」マイボトルスティックワン
ECで販売されるマイボトル用スティック「ブレンディ」マイボトルスティックワン

　味の素AGFは、インスタントコーヒーやレギュラーコーヒーのドライコーヒーでアイス飲用が伸長していることに商機を見出し、ドライコーヒーを中心にアイス飲用の需要創造に挑む。 　2月1日、発表会に臨んだ武…

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