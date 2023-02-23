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スーパー賃上げ「実施する」55.3％　 前向き姿勢も大手と中小で温度差　スーパー3団体が実態調査に協力

小売freeonline
「今年4月以降に賃上げの実施予定はありますか」の問いに対し、有効回答件数115件のうち「実施する」が55.3％、「検討中」が44.7％、「実施しない」が9.6％となった。
「今年4月以降に賃上げの実施予定はありますか」の問いに対し、有効回答件数115件のうち「実施する」が55.3％、「検討中」が44.7％、「実施しない」が9.6％となった。

　このほど公表された「スーパーマーケットにおける賃上げに関する実態調査」(サーベイリサーチセンター)によると、「今年4月以降に賃上げの実施予定はありますか」の問いに対する有効回答件数115件のうち「実…

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