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UCCがコーヒー×健康分野で目標制定　2030年までに年間3億杯・売上150億円

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　UCCグループは2030年までに機能性表示食品などコーヒー×健康の分野で年間3億杯、売上150億円の目標を制定した
　UCCグループは2030年までに機能性表示食品などコーヒー×健康の分野で年間3億杯、売上150億円の目標を制定した

　UCCグループは2030年までに機能性表示食品などコーヒー×健康の分野で年間3億杯、売上150億円の目標を制定した。 　UCCサステナビリティ指針に新たに加えられた目標で、健康分野の製品開発などを通…

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