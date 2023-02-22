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飲料全品22円！　サントリーが2月22日「猫の日」限定で「肉球自販機」設置　ボタンは「プニっと本物のような肉球」

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「肉球自販機」の肉球をイメージしたボタン
「肉球自販機」の肉球をイメージしたボタン

　サントリーホールディングスとサントリー食品インターナショナルは2月22日「猫の日」に合わせて「肉球自販機」を開発し、22日9時から17時限定でサントリーワールドヘッドクオーターズ2階カトラリーハウス…

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