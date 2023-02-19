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「日高屋」運営するハイデイ日高、社員約860人に特別感謝金

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「熱烈中華食堂日高屋」のロゴ
「熱烈中華食堂日高屋」のロゴ

　「熱烈中華食堂日高屋」を運営するハイデイ日高は28日、社員約860人を対象に特別感謝金を支給する。 　 　急激な物価上昇による経済環境の変化を受け「社員ひとりひとりが安心して働ける環境をつくりたいと…

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