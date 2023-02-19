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流通・飲食小売課題は買上げ点数の減少　電...

課題は買上げ点数の減少　電気代高騰を受け効率化と「新しい」「買いたい」の創出に挑む「いなげや練馬西大泉店」

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2月15日オープンした「いなげや練馬西大泉店」外観
2月15日オープンした「いなげや練馬西大泉店」外観

　いなげやは15日、東京都練馬区に新店「いなげや練馬西大泉店」を出店した。 　電気代が高騰する厳しい経営環境の中、同店では棚や冷蔵ケースを減らすなどの効率化を図りつつ、「お客様にとって日々アップデート…

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