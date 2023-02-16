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ファミリーマートねこ人気の高まりに商機　「肉球まんじゅう」などラインアップ拡充し「ファミリ～にゃ～ト大作戦！」

ＣＶＳfreeonline
「肉球まんじゅう ほんのりミルク味」(税込130円)
「肉球まんじゅう ほんのりミルク味」(税込130円)

　ファミリーマートは、ねこの飼育数が増加していることと、ねこ人気の高まりを受けて、ねこをモチーフとした商品を拡充する。 　拡充の背景について、10日発表した商品本部FF・スイーツ部の山岡美奈子氏は「ね…

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