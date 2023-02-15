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日本植物油協会 農水省「消費者の部屋」展示 植物油～その素晴らしき世界～

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日本植物油協会 農水省「消費者の部屋」展示 植物油～その素晴らしき世界～

日本植物油協会は、20日から24日に農林水産省「消費者の部屋」（北別館1階）で「植物油～その素晴らしき世界～」を開催する。展示は午前10時から午後5時。初日20日は正午から、23日は休館、24日は正午…

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