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かっぱ寿司「天然まぐろ 中とろ」など税込110円で期間限定販売　 「かっぱの厳選100円祭り」15日から開催

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「天然まぐろ 中とろ」
「天然まぐろ 中とろ」

　かっぱ寿司は2月15日から3月6日までの期間限定で「かっぱの厳選100円（税込110円）祭り」を全店で開催する。 　人気ネタや春の訪れを感じる季節のネタを割安で用意することで集客を図るのが狙い。 　…

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