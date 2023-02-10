迷わず選べる新・定番に 「ニッポンのシン・レモンサワー」 ポッカサッポロと初の共同開発 サッポロビール

「レモンサワーがいろいろありすぎて選べない！」。迷える缶チューハイファンに贈るサッポロビールの自信作、その名も「サッポロ ニッポンのシン・レモンサワー」。食中酒の「新・定番」を目指す。 レモン系フレー…