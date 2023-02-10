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日本ハム 3年ぶりグループ展示会 随所にSDGs視点

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会見で（左から）木藤哲大副社長、畑佳秀社長、井川伸久副社長（日本ハム）
会見で（左から）木藤哲大副社長、畑佳秀社長、井川伸久副社長（日本ハム）

日本ハムは、3年ぶりにグループ展示会を開催した。2030年ビジョン「たんぱく質を、もっと自由に」を掲げて以来初の開催となり、会場の随所でSDGsの視点を取り入れた。また、今回は「販売に特化」した展示会…

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