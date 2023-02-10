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北海道日本ハムファイターズ 新社長に小村氏

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小村勝氏（日本ハム）
小村勝氏（日本ハム）

日本ハムは、プロ野球球団「北海道日本ハムファイターズ」の新社長に、日本ハムで加工事業本部マーケティング推進部長などを務めた小村勝氏が3月17日付で就任する人事を、2月8日付で発表した。川村浩二社長は退…

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