北海道日本ハムファイターズ 新社長に小村氏

日本ハムは、プロ野球球団「北海道日本ハムファイターズ」の新社長に、日本ハムで加工事業本部マーケティング推進部長などを務めた小村勝氏が3月17日付で就任する人事を、2月8日付で発表した。川村浩二社長は退…