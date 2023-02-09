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コカ・コーラ「綾鷹」マーケティング始動　吉岡里帆さんの新CM放映や「鬼滅の刃」とのコラボプレゼントキャンペーン実施

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吉岡里帆さんが出演する新 TVCM「実はそれ、綾鷹でした。桜ボトル」篇
吉岡里帆さんが出演する新 TVCM「実はそれ、綾鷹でした。桜ボトル」篇

　コカ・コーラシステムは緑茶ブランド「綾鷹」で今年のマーケティング活動を始動した。 　6日からの「綾鷹 桜デザインボトル」の発売に伴い、季節を楽しむキャンペーンやアニメ「鬼滅の刃」とのコラボキャンペー…

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