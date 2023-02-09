日本気象協会 biz tenki
耳より情報吉野家、200円引きレシー...

吉野家、200円引きレシートクーポンで需要喚起　「朝食べたら昼か夜が200円オフ」期間限定実施　朝定食のトライアルも促進

耳より情報外食freeonline
朝定食の1つ「納豆牛小鉢定食」
朝定食の1つ「納豆牛小鉢定食」

　吉野家は200円引きレシートクーポンを配布して需要を喚起していく。 　2月1日から3月31日の期間限定で「朝食べたら昼か夜が200円オフ」朝活クーポンキャンペーンを実施。 　期間中、朝4時から昼11…

新規会員登録（無料）はこちら

関連記事

インタビュー特集