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「瀬戸風味」などロングセラー3品　新サイズと詰替え用　既存品は値上げ　三島食品

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新サイズの「瀬戸風味」（三島食品）
新サイズの「瀬戸風味」（三島食品）

三島食品は「瀬戸風味」（24g）、「海苔香味」「かつおみりん」（各30g）の3品を、新サイズのビンで発売した。「瀬戸風味」には環境に配慮し紙包材の詰替え用（20g）を投入。 3品とも1967年の発売か…

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