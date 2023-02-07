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「ブレンディ」「ちょっと贅沢な珈琲店」の役割も変化　ココロの健康に寄与してかけがえのない企業を目指す味の素AGF

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ココロの健康に貢献すべく展開しているメッセージ入りの「ちょっと贅沢な珈琲店」レギュラー・コーヒープレミアムドリップの個包装
ココロの健康に貢献すべく展開しているメッセージ入りの「ちょっと贅沢な珈琲店」レギュラー・コーヒープレミアムドリップの個包装

味の素AGFは1日、2030年の創りたい社会と事業の方向性を定め、地球環境とココロの健康に寄与するかけがえのない企業を目指していく方針を示した。 　「コーヒー2050年問題」や世界人口が80億人に達し…

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