伊藤ハム 今春は既存ブランド強化 ポークビッツ「35年には特別な意味」

伊藤ハムは1月26日、春の家庭用商品メディア向け発表会を開催した。各食品が値上げとなる厳しい市場環境下では、「慣れ親しんだブランドに消費者は流れる」（米田雅行伊藤ハム米久HD常務）傾向を予測し、方針の…