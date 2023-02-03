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伊藤ハム 今春は既存ブランド強化 ポークビッツ「35年には特別な意味」

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発表会で米田雅行常務（中央）ら（伊藤ハム）
発表会で米田雅行常務（中央）ら（伊藤ハム）

伊藤ハムは1月26日、春の家庭用商品メディア向け発表会を開催した。各食品が値上げとなる厳しい市場環境下では、「慣れ親しんだブランドに消費者は流れる」（米田雅行伊藤ハム米久HD常務）傾向を予測し、方針の…

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