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変化を迅速に受け止め 食肉加工4団体 新年会で畑理事長

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畑佳秀理事長
畑佳秀理事長

日本ハム・ソーセージ工業協同組合、日本食肉加工協会など関連4団体は1月25日、都内で賀詞交歓会を開催した。 あいさつした畑佳秀理事長（日本ハム社長）は、ウクライナ問題や円安、諸コスト高騰などに翻弄され…

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