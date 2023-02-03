変化を迅速に受け止め 食肉加工4団体 新年会で畑理事長

日本ハム・ソーセージ工業協同組合、日本食肉加工協会など関連4団体は1月25日、都内で賀詞交歓会を開催した。 あいさつした畑佳秀理事長（日本ハム社長）は、ウクライナ問題や円安、諸コスト高騰などに翻弄され…