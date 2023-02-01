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新製品戦略に異変あり 大手「優先上位は価格改定」

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新製品戦線に異変あり 大手「優先上位は価格改定」

コロナ禍からの回復の兆しが見え、新たなステージに突入した食品業界。例年だと、この時期は春夏商戦に向けて新製品が過熱し、新たなサービスも登場するが、今年はやや様相が異なっている。今のところ新製品戦線にお…

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