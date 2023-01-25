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「福岡の食フェア」2023 トップシェフが特別メニュー 2月中旬まで期間限定

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（左から）日高良美シェフ、落合務シェフ、井上和豊シェフ（『福岡の食フェア』2023）
（左から）日高良美シェフ、落合務シェフ、井上和豊シェフ（『福岡の食フェア』2023）

福岡県産の食材をふんだんに使用したメニューを提供する「『福岡の食フェア』2023」が、2月中旬にかけて「ラ・ベットラ・ダ・オチアイ」「リストランテ アクアパッツァ」「szechwan restaura…

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