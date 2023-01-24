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紅茶を通じた社会貢献と普及活動　「こども食堂ミルクティーでホッと一息プロジェクト」開始　日本紅茶協会

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シャイニーキッズ竹ノ塚（東京都足立区）で実施された「こども食堂ミルクティーでホッと一息プロジェクト」
シャイニーキッズ竹ノ塚（東京都足立区）で実施された「こども食堂ミルクティーでホッと一息プロジェクト」

　日本紅茶協会は今年、紅茶の提供を通じた社会貢献と紅茶の普及活動として「こども食堂ミルクティーでホッと一息プロジェクト」開始した。 　NPO法人全国こども食堂支援センターむすびえを通じて応募のあった施…

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