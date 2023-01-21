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コーヒー直接出荷から70周年　ジャマイカ大使がブルーマウンテンコーヒーのパートナーシップ発展に意欲

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ショーナ-ケイ・リチャーズ駐日ジャマイカ大使
ショーナ-ケイ・リチャーズ駐日ジャマイカ大使

　ショーナ-ケイ・リチャーズ駐日ジャマイカ大使は17日、日本外国特派員協会（東京都千代田区）で開催された「第5回ジャマイカ ブルーマウンテンコーヒーの日 記念スペシャルイベント」に出席し「今年は195…

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