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加工食品砂糖ビート糖「交付金対象数量の...

ビート糖「交付金対象数量の削減を評価」 精糖工業会・森本会長 賀詞交歓会で

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森本卓会長（精糖工業会）
森本卓会長（精糖工業会）

精糖工業会は12日、3年ぶりとなる「新春賀詞交歓会」を都内のホテルグランドアーク半蔵門で開催した。精糖メーカーや砂糖卸、関連団体など約130人が参加。野村哲郎農林水産大臣を来賓に迎え、飛躍・繁栄を願う…

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