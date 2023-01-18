ビート糖「交付金対象数量の削減を評価」 精糖工業会・森本会長 賀詞交歓会で

精糖工業会は12日、3年ぶりとなる「新春賀詞交歓会」を都内のホテルグランドアーク半蔵門で開催した。精糖メーカーや砂糖卸、関連団体など約130人が参加。野村哲郎農林水産大臣を来賓に迎え、飛躍・繁栄を願う…