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コーヒー、自家焙煎が急増　一般人と異業種の参入で　マシンの生産追いつかない状況

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自家焙煎を学ぶ人が急増。「UCCコーヒーアカデミー」の様子
自家焙煎を学ぶ人が急増。「UCCコーヒーアカデミー」の様子

　コーヒー自家焙煎の開業がコロナ禍で急増している。 　巣ごもりで生活者がコーヒーの産地や焙煎・粉砕・抽出技術にこだわり起業する動きと、緊急事態宣言で休業やアルコールの提供禁止を余儀なくされた外食店の参…

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