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食品産業センター 荒川隆理事長に聞く 横断的課題へ「官民連携プラットフォーム」 持続可能な食料システムの移行を

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「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化会議が、事実上の価格転嫁の出発点だった」と語る荒川隆理事長（食品産業センター）
「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化会議が、事実上の価格転嫁の出発点だった」と語る荒川隆理事長（食品産業センター）

食品産業センターは昭和45年に、食品産業全体の相互連携を強化しつつ、食品産業の健全な発展を図るための唯一の中核的・業種横断的団体として財団法人として設立された。平成25年に一般財団法人に移行し、以来、…

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