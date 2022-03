B-Rサーティワン アイスクリームはこのほど、持ち帰りに特化した新業態「To Go 専門店」の1号店となる「サーティワン アイスクリーム To Go アトレヴィ三鷹店」をオープンした。

16種類のフレーバーの中からバラエティボックス(各4個、6個、8個、12個の計4種)を中心にシングルカップ、ポーションカップを販売している。ケーキや洋菓子を買う感覚で気軽にテイクアウトを楽しむことができる(3月1日オープン、営業時間10~21時)。