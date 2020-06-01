国分グループ ASEAN事業を拡大 シンガポールに卸売事業会社

国分グループ本社は、ASEANでの事業展開を拡大する。100％子会社のKOKUBU SINGAPORE Pte.Ltdは、コモンウエルスグループの卸売事業会社であるTCGC Pte.Ltd（本社・シンガポール、代表者・Andrew Kwan）の株式70％を取得した。
国分グループは、第10次長期経営計画で海外事業の基幹事業化を掲げており、ASEAN事業はその柱の一つ。ASEANエリアにおける経済・物流・情報の中心であるシンガポールをASEAN事業の中核地と位置付け、19年10月にKOKUBU SINGAPORE Pte.Ltdを設立。コモンウエルスグループとの合弁で低温物流事業会社Commonwealth Logistics.Ltdを展開し、事業基盤を強化してきた。
今回、新たに卸売事業会社を立ち上げるとともに、シンガポールを中心に幅広く食品事業を展開するコモンウエルスグループのサプライチェーンネットワークを生かし、シンガポール国内での販売強化と周辺国との輸出入事業の拡大につなげる。なお、TCGC社はKOKUBU Commonwealth Trading Pte.Ltdに社名変更予定。概要は次の通り。
〔所在地〕シンガポール〔事業内容〕食品（ベーカリー、アイスクリーム、スープ類等）の卸売事業〔資本金〕135万シンガポールドル〔出資比率〕KOKUBU SINGAPORE Pte.Ltd70％、Commonwealth Capital Pte.Ltd30％〔代表者〕林恒喜（国分グループ本社海外統括部ASEAN事業部長が就任予定）〔従業員数〕6人。