ポッカサッポロ 新社長に征矢真一氏

岩田社長はサッポロHD常務に
ポッカサッポロフード＆ビバレッジのトップ交代人事が内定した。現・サッポロホールディングス常務取締役の征矢真一氏が代表取締役社長に就任し、現・代表取締役社長の岩田義浩氏は退任後、サッポロホールディングス常務取締役に就任予定となっている。3月27日付。
征矢 真一氏（そや・しんいち）＝1963年9月20日生まれ。56歳。出身地は千葉県。86年横浜国立大学経営学部経営学科卒業後、 サッポロビール入社。 00年9月経理部管理会計グループリーダー、03年 7月経営戦略部経営管理グループリーダー、06年10月北海道本社戦略企画部長、09年11月ポッカコーポレーション取締役、11年 8月 POKKA CORPORATION（SINGAPORE）PTE.LTD. Director、12年3月サッポロ飲料取締役兼経営戦略部長、12年11月ポッカサッポロフード＆ビバレッジ常務取締役、13年1月 POKKA CORPORATION（SINGAPORE）PTE.LTD.Group Chairman POKKA CORPORATION（H.K.）LTD.Director、14年3月サッポログループマネジメント取締役、15年 3月ポッカサッポロフード＆ビバレッジ取締役常務執行役員、16年3月サッポロホールディングス取締役経営管理部長、18年3月サッポロ不動産開発取締役（現任）を歴任し、19年3月より現職。