雪印メグミルク 家庭用137品値上げ うち5品は減量も

雪印メグミルクは4月1日から、家庭用乳食品・市乳商品計137品の価格改定（容量変更含む）を実施する。穀物・エネルギーの高騰等による生乳生産コストの急上昇を受け、4月から生乳取引価格を引き上げることで生…