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飲料系酒類日本酒、輸出拡大続く 過去...

日本酒、輸出拡大続く 過去2年で2倍に成長 プレミアム酒が人気

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宇都宮仁理事（日本酒造組合中央会）
宇都宮仁理事（日本酒造組合中央会）

日本酒の輸出拡大が続いている。財務省貿易統計によると、2022年1～12月の実績は474億9千219万円（前年比18.2％増）に達し、13年連続となる過去最高を更新した。その間の成長は目覚ましく、特に…

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