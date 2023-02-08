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生乳需給の現状と対応 緊急支援事業の狙い語る 農水省

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松本憲彦氏（農林水産省）
松本憲彦氏（農林水産省）

一般社団法人日本乳業協会はこのほど、酪農乳業専門紙誌が加盟する酪農乳業ペンクラブの冬季研修会を開催。農林水産省畜産局牛乳乳製品課乳製品調整官の松本憲彦氏が「生乳需給の現状及び今後の対応について」と題す…

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