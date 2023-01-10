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お菓子生かした子育て 吉寿屋と天理市が協定

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締結式の様子（お菓子を活かした子育てに関する協定／吉寿屋・奈良県天理市）
締結式の様子（お菓子を活かした子育てに関する協定／吉寿屋・奈良県天理市）

菓子卸の吉寿屋は12月20日、奈良県天理市との連携により、子どもの健やかな成長と魅力ある豊かな地域社会の発展に寄与することを目的とし、貧困問題などの地域課題に対応するため「お菓子を活かした子育てに関す…

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