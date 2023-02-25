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飲料嗜好飲料「腸活ココア」と「快眠ココ...

「腸活ココア」と「快眠ココア」に脚光　「バンホーテン」の機能性表示食品がココアカテゴリー外から新規顧客を獲得して拡大

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売場に並ぶ「バンホーテンの腸活ココア」（右）と「バンホーテンの快眠ココア」
売場に並ぶ「バンホーテンの腸活ココア」（右）と「バンホーテンの快眠ココア」

　片岡物産のココアブランド「バンホーテン」の機能性表示食品「バンホーテンの腸活ココア」と「バンホーテンの快眠ココア」の2品がココアカテゴリー外から新規顧客を獲得して脚光を浴びている。 　加えて、2品が…

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