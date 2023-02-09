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「スターバックス スプリング ブレンド」3年ぶり刷新　ビビッドなピンクのパッケージで“おうちの春”を先取り　ネスレ日本

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「スターバックス スプリング ブレンド」（手前）と2種類の春季限定「リユーザブル カップ」を手にするネスレ日本の常盤馨飲料事業本部マーケティングスペシャリスト
「スターバックス スプリング ブレンド」（手前）と2種類の春季限定「リユーザブル カップ」を手にするネスレ日本の常盤馨飲料事業本部マーケティングスペシャリスト

　ネスレ日本は15日、春季限定コーヒーとしてパッケージを3年ぶりに刷新した「スターバックス スプリング ブレンド」と中身にも磨きをかけた「サクラ ストロベリー ラテ」を発売する。 　春・夏・秋・冬の季…

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