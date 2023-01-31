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恵方巻、スーパー・コンビニ各社から銘店監修商品　海苔にもこだわりの動き

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セブン‐イレブン・ジャパンの銀座久兵衛の監修商品（左）とファミリーマートの「贅沢海鮮恵方巻」
セブン‐イレブン・ジャパンの銀座久兵衛の監修商品（左）とファミリーマートの「贅沢海鮮恵方巻」

　スーパー・量販店やコンビニ各社から銘店監修の恵方巻が発売され、海苔にもこだわった恵方巻もみられる。 　恵方巻市場は2020年以降、巣ごもりによるプチ贅沢需要の高まりによって、この2年で大きく伸長。 …

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