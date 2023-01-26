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飲料系飲料「志望校にフラレない」「告...

「志望校にフラレない」「告白してフラレない」　振ってはいけない炭酸飲料でアサヒ飲料がゲン担ぎ販促

飲料freeonline
「三ツ矢サイダー」のゲン担ぎ販促
「三ツ矢サイダー」のゲン担ぎ販促

　炭酸飲料は飲む前に振ってしまうとキャップを開けたときに中身が噴出してしまうことから飲む前は振っていけないとされている――。 　アサヒ飲料は今年、この「振られない」という炭酸飲料の特徴に着目して、「三…

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