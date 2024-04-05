ごはんの糖質が気になる人に「白米どうぞ」 味の素から炊飯器専用調理料

味の素は、3月21日から通販サイトで糖が穏やかに吸収されるご飯が炊ける、日本初の炊飯器専用調理料「白米どうぞ」を先行発売した。 これは、白米のGI値（グライセミック・インデックス値＝食品の「糖質の消化…