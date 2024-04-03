持続可能な農業へ 国内最大のアグリ連合体始動 エア・ウォーターと神明HDが資本業務提携

持続可能な農業を目指すことを趣旨に昨年設立したエア・ウォーター（A・W）と青果関連企業2社の連合体に、コメに強みを持つ神明ホールディングスが加わった。 A・Wのアグリ＆フーズ部門と3社の売上合算値は約…