農水畜産業米（コメ）持続可能な農業へ 国内最大...

持続可能な農業へ 国内最大のアグリ連合体始動 エア・ウォーターと神明HDが資本業務提携

米（コメ）freeonline
（左から）ベジテック遠矢康太郎社長、A・W豊田喜久夫会長、神明HD藤尾益雄社長、デリカフーズHD大﨑善保社長
（左から）ベジテック遠矢康太郎社長、A・W豊田喜久夫会長、神明HD藤尾益雄社長、デリカフーズHD大﨑善保社長

持続可能な農業を目指すことを趣旨に昨年設立したエア・ウォーター（A・W）と青果関連企業2社の連合体に、コメに強みを持つ神明ホールディングスが加わった。 A・Wのアグリ＆フーズ部門と3社の売上合算値は約…

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