農水畜産業米（コメ）山形のコメ「雪若丸」 猛暑...

山形のコメ「雪若丸」 猛暑に負けず一等米比率は高水準維持 「優秀な品種を証明」

米（コメ）freeonline
ファイナリスト3人（前列）と田中圭さん（後列㊥）、川原田美雪氏（同㊧ RICE REPUBLIC）、秋沢毬衣氏（山田屋本店）
ファイナリスト3人（前列）と田中圭さん（後列㊥）、川原田美雪氏（同㊧ RICE REPUBLIC）、秋沢毬衣氏（山田屋本店）

山形県のブランド米「雪若丸」は、高温に強い特性で今年の猛暑を乗り切り、一等米比率が高い水準を維持できた。10月31日に都内で開かれた新米発表会で、山形「つや姫」「雪若丸」ブランド化戦略推進本部が明らか…

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