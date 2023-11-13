山形のコメ「雪若丸」 猛暑に負けず一等米比率は高水準維持 「優秀な品種を証明」

山形県のブランド米「雪若丸」は、高温に強い特性で今年の猛暑を乗り切り、一等米比率が高い水準を維持できた。10月31日に都内で開かれた新米発表会で、山形「つや姫」「雪若丸」ブランド化戦略推進本部が明らか…