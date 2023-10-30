農水畜産業米（コメ）「ゆめぴりか」 猛暑で基準...

「ゆめぴりか」 猛暑で基準品大幅減

米（コメ）freeonline
（左から）篠原末治ホクレン会長、マツコ・デラックスさん、鈴木直道知事
（左から）篠原末治ホクレン会長、マツコ・デラックスさん、鈴木直道知事

記録的な猛暑の影響で、北海道のブランド米「ゆめぴりか」の数量が大幅に減少している。ホクレン農業協同組合連合会（ホクレン）は、10月18日に東京国際フォーラムで開催した令和5年度北海道米「新米発表会」で…

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