「ゆめぴりか」 猛暑で基準品大幅減

記録的な猛暑の影響で、北海道のブランド米「ゆめぴりか」の数量が大幅に減少している。ホクレン農業協同組合連合会（ホクレン）は、10月18日に東京国際フォーラムで開催した令和5年度北海道米「新米発表会」で…