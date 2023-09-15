業界改革待ったなし 生産量40億枚台 高値在庫抱える海苔商社

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・小浅商事 白羽洋社長 海苔業界の体質改善急務 海外合わせ1千億円が目標

・白子 原田勝裕社長 海苔がなければ仕事にならず 高くなっても買うしかない

・小善本店 小林善昭社長 売上ほぼコロナ前水準に戻る 海外戦略は成長シフトへ転換

・永井海苔 久田和彦社長 プライドかけ一潮早い原料調達 おかず8P紙外装ノントレーに

・大森屋 稲野達郎社長 「バリバリ」累計60億円以上に 春闘平均超えでモチベ維持

・松谷海苔 松谷晃社長 伸ばし出荷、生産に成功 韓国ニーズ探る新商品

・サンエイ海苔 立谷 一郎社長 韓国産構成比8割に 震災の影響なお続く

・山本海苔店 山本貴大社長 仕入れの一本足打法脱却 髙岡屋とのシナジー期待

・髙岡屋 高岡則夫社長 有明半作は人為的な原因も 米国、EUともに伸長継続

・広島青苔会 東寛充代表幹事 新たな活動に挑戦 食育にも注力

・ニコニコのり 白羽清正社長 国産回復へ支援模索 献立増やし海苔離れ防ぐ

・浜乙女 服部義博社長 てりやき、品質落とさず 規格変更しコスト増吸収

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