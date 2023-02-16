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小売ＣＶＳ「ファミチキ」が「プリング...

「ファミチキ」が「プリングルズ」の人気フレーバーとコラボした「サワークリーム＆オニオン味」14日から数量限定発売

ＣＶＳ耳より情報freeonline
「ファミチキ（サワークリーム＆オニオン味）」
「ファミチキ（サワークリーム＆オニオン味）」

　ファミリーマートは14日、「ファミチキ（サワークリーム＆オニオン味）」を数量限定発売した。 　同商品は、「ファミチキ」と「プリングルズ」（日本ケロッグ合同会社）の人気フレーバー「サワークリーム＆オニ…

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