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日本アクセス 新社長に服部氏 佐々木氏は会長に

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社長に就任する服部真也氏（日本アクセス）
社長に就任する服部真也氏（日本アクセス）

日本アクセスは7日の取締役会で、服部真也副社長の社長就任を決めた。佐々木淳一社長は代表取締役会長に就任する。4月1日付。第8次中期経営計画の2年目となる来期は5社統合による前身の雪印アクセス設立から3…

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