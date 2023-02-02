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スティック、季節感あるラテに手応え　「ブレンディ カフェラトリー」「ネスカフェ ゴールドブレンド 大人のご褒美」が好調　共通するのは忙しい毎日のささやかな癒し

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左から「ブレンディ カフェラトリー」濃厚シリーズの「濃厚和栗カフェラテ」と「ネスカフェ ゴールドブレンド 大人のご褒美モンブランラテ」
左から「ブレンディ カフェラトリー」濃厚シリーズの「濃厚和栗カフェラテ」と「ネスカフェ ゴールドブレンド 大人のご褒美モンブランラテ」

　コーヒーや紅茶が一杯ずつ楽しめるスティック市場で季節感のあるラテが支持を集めている。 　和テイストのスイーツをテーマとした味の素AGF社の「ブレンディ カフェラトリー」スティック 和カフェシリーズと…

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