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ヤクルト本社「省エネ大賞」長官賞受賞 省エネ事例部門で

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ヤクルト本社「省エネ大賞」長官賞受賞 省エネ事例部門で

ヤクルト本社は、「2022年度（令和4年度）省エネ大賞」（主催・一般財団法人省エネルギーセンター）で、省エネ事例部門「資源エネルギー庁長官賞（CGO・企業等分野）」を受賞した。 省エネ大賞は、事業者や…

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