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AGF「ちょっと贅沢な珈琲店」ドリップコーヒーなど18品種値上げ　店頭価格上昇幅は15～25％見通し　4月1日から

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「ちょっと贅沢な珈琲店」のパーソナルタイプドリップコーヒー
「ちょっと贅沢な珈琲店」のパーソナルタイプドリップコーヒー

　味の素AGFは6日、4月1日納品分から「ちょっと贅沢な珈琲店」のパーソナルタイプドリップコーヒー11品種、クリーミングパウダー6品種、液状クリーマー1品種の計18品種を値上げすることを明らかにした。…

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