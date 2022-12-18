ギャラリー 【写真】マクドナルド・ハッピーセット「スーパーマリオ」シリーズ・人気のキャラクターのおもちゃ全8種 2022年12月18日 【第1弾】ジャンピング マリオ© Nintendo and Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.【第1弾】キノピオ カート© Nintendo and Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.【第1弾】ドンキーコング© Nintendo and Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.【第1弾】ピーチ姫© Nintendo and Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.【第2弾】クッパ© Nintendo and Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.【第2弾】マリオカート© Nintendo and Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.【第2弾】ルイージ© Nintendo and Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.【第2弾】ルマリー© Nintendo and Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.