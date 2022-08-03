マーガリン、チーズなど家庭用56品値上げ 明治

明治は9月1日出荷分から家庭用油脂類など16品、市販用冷凍食品11品、10月1日出荷分から家庭用チーズ23品、菓子類6品の価格改定、容量変更などを実施する。

家庭用油脂類などは価格改定14品、容量変更1品、価格改定と容量変更1品。主要商品の税別新価格・新容量などは、「明治コーンソフト（300ｇ）」が360円（現行320円）、「明治バター50％贅沢ブレンド」130ｇ（同140ｇ）、「明治チューブでバター1/3」が税別315円（同300円）で容量150ｇ（同160ｇ）。

市販用冷凍食品は「明治レンジピッツァ＆ピッツァ2枚入（250ｇ）」などについて出荷価格を約3～5％引き上げる。

家庭用チーズは価格改定15品、容量変更1品、価格改定と容量変更7品。主要商品の税別新価格・新容量などは、「明治北海道十勝スマートチーズ」400円（365円）、「明治北海道十勝細切チーズ」120ｇ（130ｇ）、「明治北海道十勝スライスチーズ7枚入」が税別400円（380円）で容量112ｇ（126ｇ）、「明治なめらか6Pチーズ」360円（340円）、内容量96ｇ（100ｇ）など。

菓子類は「ヨーグレット」「カールチーズあじ」（西日本エリア限定発売）などの出荷価格を約6～9％引き上げる。