日清オイリオグループは、11月29日に日産スタジアムで開かれる明治安田J1リーグ第17節、横浜F・マリノス対FC東京戦において、冠試合「日清オイリオ＃揚げてこうぜ」を開催する。

同社は、主力工場のある横浜市を起点に、“植物のチカラ®”で日本を元気にしたいという強い想いから、2006年に横浜F・マリノスとチームスポンサー契約を締結、チームの栄養アドバイザーと連携して選手の食事・栄養面をサポート。2017年からはトップパートナーとして、クラブを応援している。

パートナーシップ開始から20年目を迎えた今年、クラブを熱く盛り“揚げる”べく、ファン・サポーターに親しまれてきたメッセージ「#揚げてこうぜ」を掲げた冠試合を実施する。当日は、ブース出展やパートナーシップ開始から20年を記念した来場者プレゼントなどを通じて、首位FC東京との一戦を盛り“揚げる”。

日産スタジアムのトリコロールランドでは、「日清オイリオ #揚げてこうぜ」ブースを出展。 ブースでは、サッカーのチャレンジゲーム参加者にオリジナルシールを配布するほか、ゲームをクリアした人には、横浜F・マリノスのキャンプ地である宮崎県産のブランド鶏を同社の食用油で揚げたオリジナル「から揚げ」などをプレゼントする。午前10時から午後2時まで。なくなり次第終了。