11月18日、敗血症のため死去。81歳。葬儀・告別式は近親者のみで執り行った。喪主は長男の裕晶氏。

1967年伊藤忠商事に入社。食品部門長などを経て、98年に常務取締役、99年にファミリーマート代表取締役社長に就任した。2002年に代表取締役会長兼CEO、05年に取締役会長に就任。09年に相談役となり11年5月に退任した。

社長在任中は、ファミマドットコム（現ファミマデジタルワン）の立ち上げやATMサービスの提供開始などに取り組み、同社の事業基盤確立に尽力した。